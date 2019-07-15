İntihar eden şahsın mektubu tefeciyi ele verdi

Erzurum’da Nisan ayında intihar eden O.Y. isimli şahsın intihar mektubundan yola çıkan KOM Şube ekipleri tefecileri yakaladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum KOM Şube Müdürlüğü tarafından Erzurum’da tefecilik yapan şahıs ve suç örgütlerine yönelik 2 operasyon gerçekleştirildi. Nisan ayında intihar eden O.Y. isimli şahsın intihar mektubundan yola çıkarak tefecilik suçunu işleyen şahsı tespit eden KOM Şube Müdürlüğü görevlileri başka mağdur şahısların da olduğunu belirledi. Uzun süren çalışmalardan sonra yapılan operasyonda N.K isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca şahsın ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Ağyürekler olarak bilinen ailenin bazı üyelerinin Erzurum’da ki birçok esnaf ve vatandaşın maddi sıkıntılarından faydalanarak tefecilik suçunu işledikleri, kurmuş oldukları organize suç örgütüyle baskı ve tehdit oluşturarak etkili oldukları, işledikleri suçları gizlemek amacıyla 30’dan fazla kişiye araç, ev ve arsa alıp sattıkları tespit edildi. Şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyonda S.A, B.A ve S.A isimli şahıslar gözaltına alınmış, ayrıca soruşturma kapsamında başka suçlardan cezaevinde bulunan A.A ve O.A isimli şahısların da ifadeleri alınacaktır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 800 TL, 1 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tapu ve doküman ele geçirildi.

Şahısların KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam etmekte.

