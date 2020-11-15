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  4. İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

15.11.2020 23:10 | Son Güncelleme:
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İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

Gaziantep’te eşine refakat eden şahıs hastanenin 5.

Gaziantep’te eşine refakat eden şahıs hastanenin 5. katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın akrabaları hastane bahçesinde birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş (37) hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etti. Eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aktaş’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken ailesi ile eşinin ailesi hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı polis ekipleri güçlükle ayırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İntihar eden şahsın yakınları hastane bahçesinde birbirine girdi

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