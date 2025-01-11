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  4. İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu: Ölmeden önce annesi, ablası ve sevgilisine bırakmış! "Bu satırları gözyaşları içinde atıyorum..."

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu: Ölmeden önce annesi, ablası ve sevgilisine bırakmış! "Bu satırları gözyaşları içinde atıyorum..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.01.2025 16:53
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Adana'da savcı adayı Mithat Can Yalman, bir otel odasında ölü bulunmuştu. İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından mobbinge uğradığını iddia eden bir paylaşımda bulunan Yalman, annesi, ablası ve kız arkadaşı için de farklı bir not bırakmış. Yalman'ın "Bu satırları gözyaşları içerisinde yazıyorum" diyerek başlattığı duygu yüklü notlar okuyucuların yüreğini sızlatacak cinsten.

İntihar eden Savcı adayının yürek parçalayan notu: Ölmeden önce annesi, ablası ve sevgilisine bırakmış! "Bu satırları gözyaşları içinde atıyorum..."

Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesi'nde savcı adayı olarak görev yapan ve kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine M.C.Y’nin kaldığı otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.C.Y'nin otel odasında hayatını kaybettiğini belirledi. Yalman'ın ölmeden 4 saat kadar önce sosyal medya hesabından takipçilerine not bıraktığı ortaya çıkmıştı. Notta mobbinge uğradığını iddia eden Yalman'ın annesi, ablası ve kız kardeşine de bir not bıraktığı ortaya çıktı.

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ÖLMEDEN 4 SAAT ÖNCE SOSYAL MEDYADAN BU PAYLAŞIMI YAPMIŞ

İntihar eden Yalman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bir yargı mensubu Adana Adliyesinde çalışan Cumhuriyet Savcısı Adayı olarak bir kaç hususu bilginize arz etmek ve hayatla olan bağımı tamamen kopartmak istiyorum. Yaklaşık bir kaç aydır Koordinatör Hakimimiz M.Ç’nin mobbing ve tehditlerine maruz kalıyorum. Buna mentör savcım S.Ü.Y adlı şahsın da tehditleri eklenince (bu hususta ilgili kişilerde ses kaydı mevcuttur). Hukuki hakkımı aramak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcısı B.G. Ve Komisyon Başkanı M.A.Ç ile görüştüm sağ olsunlar ilgileneceklerini söylediler lakin bir süredir herhangi bir adım atılmadı. Açık konuşmak gerekirse bir adım atılacağını dahi düşünmüyorum. Bu kişilerin böyle olması tüm yargı mensuplarımızın böyle olduğu anlamına gelmiyor inanın o kadar çok sayıda kaliteli ve yetkin hukukçu tanıdım ki sayılarını tarif edemem. Bu vesileyle yüce Türk yargısını selamlıyorum. Velhasıl kelam umarım hakkım yerde bırakılmaz ve bu hususun üstüne gidilir . Herkesten helallik istiyor ve şahsen benden yana hakkımı herkese helal ediyorum . Aşağıda attığım cübbeyi giymek en büyük hayalimdi yüce Allah kısa da olsa nasip etti son olarak sözlerimi şair Bâkî’nin ünlü deyişiyle bitirmek istiyorum. ‘Âvâzeyi bu âleme Dâvud gibi sal. Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş."

OTEL ODASINDA İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre; 10 Ocak tarihinde kayıp olarak aranan savcı adayı Mithat Can Yalman'ın Adana'da bir otelde silahla intihar ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından genç savcı adayı Yalman'ın odasında çok sayıda ilaç olduğu ortaya çıkarken, Yalman'ın aynı zamanda Dr. Ekrem Tok Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine de kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YÜREK SIZLATAN NOT!

Ekran Haber'in ulaştığı notta Yalman'ın dizeleri okuyanların adeta yüreğini burktu.

Yalman'ın sevgilisi için yazdığı notta, "Bu satırları gözyaşları içinde yazıyorum" yazdığı görüldü.

İşte Savcı adayı Yalman'ın aile üyeleri ve sevgilisine bıraktığı duygu yüklü o not:

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Savcı Adana
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