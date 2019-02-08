İntihar eden Ziraat Odası Başkanının cenazesi defnedildi

Adana’da otomobilinde tabancayla intihar eden Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut’un cenazesi toprağa verildi.
Adana’da sabah saatlerinde şoförünü sigara almaya gönderip tek kaldığı arabada kafasına silah dayayarak intihar eden Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut’un cenazesi yakınları tarafından otopsi için gönderildiği adli tıp kurumu morgundan alınarak Ceyhan ilçesine getirildi. Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bulut’un cenazesi Ceyhan Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine sivil toplum kuruluşları, çiftçiler ve Bulut’un yakınları katıldı.
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