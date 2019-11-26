HABER

İntihar etmeden tefecileri tek tek mektuba yazmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:01 | Son Güncelleme

Mersin polisinin tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Mersin polisinin tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Tefecilere yönelik operasyon çalışmalarının geçtiğimiz yıl Mersin’de intihar eden mağaza sahibinin cebinden çıkan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazmış olduğu mektubunun ardından başladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl intihar eden bir mağaza sahibinin cebinden çıkan ve Başsavcılığa hitaben yazılmış intihar mektubunda adı geçen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Başlatılan soruşturmada, mektupta adı geçen şahısların kentte tefecilik yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle geri bırakıldı. Diyarbakır’da yakalanan bir şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin başka bir olaydan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Şahısların iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 280 bin lira, 3 bin euro, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Şanlıurfa’da gençlerin kavgasında 1 kişi öldüŞanlıurfa’da gençlerin kavgasında 1 kişi öldü
Boğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildiBoğularak hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Apple ve Netflix birbirine düşebilir! Türk gençler açığı keşfetti

Kanser hastası hastanenin 4. katından atlayıp intihar etti

Hastanede korkunç olay! 15 gündür yoğun bakımdaydı...

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetmişti! Acı detaylar ortaya çıktı

Son dakika: Resulayn'da patlama! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.