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İntihar etmek için aldığı siyanür sahte çıktı, ölümden döndü

25.12.2020 20:22 | Son Güncelleme:
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İntihar etmek için aldığı siyanür sahte çıktı, ölümden döndü

Kağıthane'de, intihar etmek için internetten siyanür sipariş eden bir kişi, zehrin sahte çıkması sayesinde ölümden döndü. Siyanür zannettiği sıvıyı içerek intihara kalkışan kişi kusunca aradığı sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri tarafından olay yerinde incelenen sıvının siyanür olmadığı belirlendi.

Olay, Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle yaşadığı öğrenilen Yalçın A. (25), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etmek istedi. Bu amaçla internet üzerinden siyanür siparişi veren A.'nın kargosu bugün eline ulaştı. Yalçın A., öğle saatlerinde, evde kimse yokken siyanür zannettiği sıvıyı içerek yatağına uzandı. Yatağında ölmeyi bekleyen Yalçın A., bir süre sonra kusmaya başladı. Paniğe kapılan A., sağlık görevlilerine haber verdi.

Sağlık görevlilerine içtiği sıvı yüzünden midesinin bulandığını ve kustuğunu anlatan Yalçın A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.'nın hastanede, intihar etmek amacıyla siyanür içtiğini söylemesi üzerine polis harekete geçerek sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yalçın A.'nın sokakta çöp kenarına bıraktığı şişede siyanür olduğu zannıyla hareket eden polis, AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen özel giysili ve maskeli AFAD ekipleri, şişe üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonunda, şişedeki sıvının siyanür ya da herhangi bir kimyasal madde olmadığı belirlendi.

Kardeşinin hastaneye kaldırıldığını duyarak eve gelen Muharrem A. "Ben çalışıyordum. Evden telefon geldi. 'Kardeşin ambulans aradı' dediler. Koşarak geldim. Babamdan bilgi aldım. Kargodan sipariş almış. Onu kullanmış. Sonra midesi bulanmış. Durum bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama siyanür değil. Daha önce tüy dökücü sipariş etmişti. O tür şeyler" diye konuştu. (DHA)

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