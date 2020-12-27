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  4. İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

27.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

Arnavutköy’de sabah saatlerinde evinde sinir krizi geçiren bir vatandaş, balkona çıkıp intihar etmek isteyince olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirirken, polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Karatay Sokak’ta meydana gelen olayda, sabah saatlerinde iddiaya göre evinde sinir krizi geçiren Y.A. evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi.

KOMŞULARI BAŞARAMADI VE YARDIM İSTEDİ

İntihar etmek isteyen Y.A.’yı ikna etmeye çalışan komşuları başarılı olamayınca olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirirken, dakikalarca polisin ikna etmeye çalıştığı Y.A. zorlukla çıktığı balkondan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu evde ilk müdahalesi yapılan Y.A. sağlık kontrolleri tamamlanmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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