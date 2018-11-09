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İntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 21:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., polis ekipleri ve bir arkadaşının çabası sonucunda eylemine son vererek aşağı indi.

İntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., polis ekipleri ve bir arkadaşının çabası sonucunda eylemine son vererek aşağı indi. Oktay Ü., aşağı indikten sonra gözyaşı dökerken, toplanan kalabalıktan bazıları ise cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki Hal Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Oktay Ü., geçen ay hastaneye yattı. Hastanede kaldığı sürede işinden ve kız arkadaşından ayrılan Oktay Ü., iddiaya göre depresyona girdi. Akşam saatlerinde Hal Kavşağı'nda GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., intihar edeceğini söyledi.
CANLI YAYIN YAPTILAR
Baz istasyonun en uç noktasına çıkan Oktay Ü.'yü görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre Oktay Ü.'yü aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Oktay Ü.'nün arkadaşlarından Esen G. de sesini duyurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle Esen G., polis motosikletindeki megafonu kullanarak, “Oktay her şey düzelecek atlama. Hadi in konuşalım" dedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de baz istasyonun altında hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonuyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
ARKADAŞI YANINA ÇIKTI
İkna çalışmaları için bir polis memuru ve itfaiye eri itfaiye merdiveni yardımıyla Oktay Ü.'nün yanına çıktı. Çabaların yetersiz kalması üzerine bu kez arkadaşı Esen G., merdiven aracıyla baz istasyonuna çıktı. Esen G. ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabaları sonunda Oktay Ü., aşağı inerek eylemine son verdi. Aşağı indikten sonra ağlayarak arkadaşına sarılan Okay Ü., sağlık kontrolü için ambulansa hastaneye götürüldü.

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İntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indiİntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indiİntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indiİntihar etmek için baz istasyonuna çıktı, gözyaşlarıyla indi

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