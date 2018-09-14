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İntihar etmek için inşaata çıktı, ne bulduysa polislere attı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

ADANA'da intihar etmek için 3 katlı inşaata çıkan Yalçın K.

İntihar etmek için inşaata çıktı, ne bulduysa polislere attı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da intihar etmek için 3 katlı inşaata çıkan Yalçın K. (17), kendisini ikna etmek isteyen polislerin üzerine tahta ve inşaat malzemeleri fırlattı. Ailesiyle kavga ettiği için inşaata çıktığı ve alkollü olduğu öne sürülen genç, "Beni nezarete atın" dedikten sonra inerek polise teslim oldu.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 3 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle kavga eden Yalçın K., alkol alıp, inşaata çıktı. Çevredeki vatandaşların fark ettiği genç, kendini aşağı atacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, Yalçın K.'yı ikna etmek için kendisiyle konuşmaya başladı. Aşağıdan kendisine seslenen polislerin uzaklaşmasını isteyen genç, bir yandan da eline geçirdiği inşaat malzemelerini aşağıya fırlattı. Güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapatan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Polislerin inşaata yaklaştığını fark ettiğinde bir kez daha tahta ve inşat malzemeleri atan genç, ailesiyle kavga ettiğini söyledi .
GÖZALTINA ALINMAK İSTEDİ
Polisin tüm uğraşlarına rağmen ikna olmayan Yalçın K., gözaltına alınıp, polis merkezinin nezaretine konulursa ineceğini belirtip, "Atın beni 3 ay, 4 ay yatayım. Yoksa adam öldüreceğim" dedi. Polisin "Hadi karakola gidelim" demesinin ardından ikna olan genç, inşaattan indi. Olay yerine çağrılan ambulansta ayakta sağlık muayenesi yapılan Yalçın K., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesi alınan genç, daha sonra ailesine teslim edildi.

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İntihar etmek için inşaata çıktı, ne bulduysa polislere attıİntihar etmek için inşaata çıktı, ne bulduysa polislere attıİntihar etmek için inşaata çıktı, ne bulduysa polislere attı

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