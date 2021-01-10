İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılar

Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Uğur K. henüz bilinmeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Bir süre ailesiyle tartışan Uğur K. daha sonra ikamet ettikleri üç katlı apartmanın üçüncü katındaki daire penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Bağırışıma seslerini duyan sokak sakinleri evlerinden çıkarak Uğur K.'yı ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Macit El Sello, daireye girerek aşağı atlamak üzere olan Uğur K.'yı kolundan tuttu. Bunu gören diğer sokak sakini Ümit Beklim de daireye girerek Uğur K.'yı diğer kolundan tuttu. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinden birisi de kurtarma çalışmasına dahil oldu. Bazı sokak sakinleri apartmandan atılan battaniye ile yerde önlem almaya çalıştı. Dakikalarca aşağı sarkan Uğur K.'yı tutan biri polis 3 kişi, müzakereci polis memurunun ikna çabalarının başarılı olması sonrası Uğur K.'yı yukarı çekti. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sarktığı pencereden kurtarılan Uğur K. olay yerindeki ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.