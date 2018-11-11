HABER

İntihar etmek için viyadüğe çıkan kişiyi cep telefonuyla görüntülediler

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

 ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'nin üzerindeki viyadüğe çıkan Halil K., polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'nin üzerindeki viyadüğe çıkan Halil K., polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Polisin çabaları sonucu atlamaktan vazgeçen Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde bir kişinin demir korkuluklardan aşağı sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Viyadükteki kişinin suya atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, bot ile nehirde önlem alırken, polisler ise isminin Halil K. olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ekiplerin çalışmasını gören bazı vatandaşlar ile cep telefonu ile olayı görüntüledi.

DÜN DE AYNI YERDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Polisin, çabası sonucu ikna olan Halil K., intihardan vazgeçti. Dün de viyadüğe çıktığı öne sürülen Halil K., borçları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Olay yerine çağrılan ambulansta önlem amaçlı sağlık kontrolü yapılan Halil K., daha sonra ifade vermek için Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

PARTNERAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulunduAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulundu
Adıyaman'daki kaza anı kameralara yansıdıAdıyaman'daki kaza anı kameralara yansıdı
Kerpiç evde çıkan yangında yaşlı çift kurtarıldıKerpiç evde çıkan yangında yaşlı çift kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in zararı ortaya çıktı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Yıldız Tilbe o polisi görünce şaşırdı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

Denizli'deki anne cinayetinde korkunç iddia: 'Sen karını bile satarsın' dedi!

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İznik'te heyecanlandıran keşif! Traktörlerle taşındı

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

İlk kez drone gören yaşlı kadın sosyal medyayı sallamıştı! 'Beni alıp götürecek sandım'

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

Bu kitaplar Atatürk'ü anlatıyor

'Kutsal böcek' bulundu!

'Kutsal böcek' bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.