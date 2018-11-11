İntihar etmek için viyadüğe çıkan kişiyi cep telefonuyla görüntülediler

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'nin üzerindeki viyadüğe çıkan Halil K., polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Polisin çabaları sonucu atlamaktan vazgeçen Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde bir kişinin demir korkuluklardan aşağı sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Viyadükteki kişinin suya atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, bot ile nehirde önlem alırken, polisler ise isminin Halil K. olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ekiplerin çalışmasını gören bazı vatandaşlar ile cep telefonu ile olayı görüntüledi.

DÜN DE AYNI YERDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Polisin, çabası sonucu ikna olan Halil K., intihardan vazgeçti. Dün de viyadüğe çıktığı öne sürülen Halil K., borçları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Olay yerine çağrılan ambulansta önlem amaçlı sağlık kontrolü yapılan Halil K., daha sonra ifade vermek için Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

