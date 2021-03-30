HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar etmek istedi, komutan ikna etti

İntihar etmek istedi, komutan ikna etti

30.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde işten çıkarıldığını iddia eden 1 kişi benzin bidonu ve tüfekle intihar girişiminde bulundu.

İntihar etmek istedi, komutan ikna etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde işten çıkarıldığını iddia eden 1 kişi benzin bidonu ve tüfekle intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan kişiyi ise İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ikna etti.
Olay, Adala Mahallesi’ndeki özel bir firmada meydana geldi. Özel bir firmada temizlik işçisi olarak görev yapan 51 yaşındaki Yüksel Y. geçtiğimiz hafta istifa ederek görevinden ayrıldı. Yüksel Y. zorla istifa ettirildiğini iddia ederek, bir eline benzin bidonu, bir eline tüfek alarak firma önünde intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminden vazgeçmeyen Yüksel Y.’yi olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ikna etti. Firma önünde benzin ve tüfekli intihar girişiminde bulunan Yüksel Y.’nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Öte yandan Yüksel Y.’nin çocuklarından birisinin psikolojik sorunlu olduğu öğrenilirken, çocuğun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen öncülüğünde tedavi ettirileceği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
AYM raportörü HDP raporunu tamamladıAYM raportörü HDP raporunu tamamladı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Son Dakika: Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Ankara Valiliği'nden flaş yüz yüze eğitim kararı

Muğla'daki görüntüle tepki çekmişti! Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

Kız arkadaşını darp eden Engin C. için karar

Ülke genelinde 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir'

Köyüne dönene hayvansal üretim desteği! Köye dönene devlet destek verecek

Köye dönene karşılıksız destek

Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da teravih var mı? Bakan Koca açıkladı

Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Kritik MGK toplantısı başladı

Beştepe'de kritik toplantı başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.