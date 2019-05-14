İntihar etmek isteyen bağımlı 10 metre yüksekte röportaj verdi

Gaziantep’te madde bağımlısı bir şahıs intihar etmek için yerden 10 metre yükseklikteki üst geçidin demir korkuluklarına çıktı. Polis ve gazeteci iş birliğinde ikna edilen şahıs, yerden metrelerce yüksekte verdiği röportajın ardından aşağıya indirildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan üst geçide çıkan Mehmet C., madde bağımlısı olması nedeniyle tedavi gördüğünü ve polisin kendisine hak etmediği şekilde davrandığını ileri sürerek intihar etmek istedi. Üst geçidin bulunduğu ve ana güzergahtaki yol trafiğe kapanırken bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst geçidin hemen altına şişme yatak gerilirken, polis ve itfaiye erleri dakikalarca şahsı ikna etmeye çalıştı.

Elinde jilet, yüzünde peçe

Yaklaşık 10 metre yüksekteki korkuluklarda oturan Mehmet Ç.’nin elinde bulunan jilet ile yüzüne peçe gibi sardığı iç çamaşırı dikkat çekti. Mehmet Ç. polisin tüm çabalarına rağmen aşağıya inmeyi kabul etmezken, bölgede toplanan onlarca kişi ise merakla olan biteni izledi. Kimileri cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışırken, ulaşıma kapanan yol nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.