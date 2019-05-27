İntihar etmek isteyen genci sevgilisinin teyzesi vazgeçirdi

Erzurum’da bir genç tartıştığı sevgilisinin evinin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Genci intihardan sevgilisinin teyzesi vazgeçirdi.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir evin çatısına çıkan 18 yaşında ki bir genç bütün mahalleyi ayağı kaldırdı. Kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra evin çatısına çıkan E.K başını ellerinin arasına alıp ağlamaya başladı. Olayı gören mahalleli polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri E.K’yi uzun süre ikna etmeye çalışsa da faydası olmadı. Genç kızın teyzesi dışarı çıkarak intihar etmek isteyen E.K’yi sakinleştirdi ve intihardan vazgeçirdi. Uzun uğraşlar sonucu intihardan vazgeçen genç aşağı indikten sonra baygınlık geçirdi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

