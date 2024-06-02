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  4. İntihar etmek isteyen kadını itfaiye ekipleri yakaladı! Heyecan dolu anlar kamerada

İntihar etmek isteyen kadını itfaiye ekipleri yakaladı! Heyecan dolu anlar kamerada

02.06.2024 13:05
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde intihar etmek için 2 katlı binanın damına çıkan kadını itfaiye ekipleri son anda yakaladı. İtfaiye ekiplerinin kadını yakaladığı heyecan dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Korkutan olay, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi, Büyüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Evin damına çıkarak intihar etmek isteyen kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, kararından vazgeçmedi. Durum üzerine kadın, itfaiye ekipleri tarafından intihar edeceği esnada yakalandı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Hatay
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