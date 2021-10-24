HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "İntihar etti" demişlerdi, ardından vahşet çıktı! Kızların gözü önünde...

"İntihar etti" demişlerdi, ardından vahşet çıktı! Kızların gözü önünde...

24.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia eden kardeşler, babalarının sürekli cebinde bıçak sakladığını, kapıyı açmayı başardıklarında da babalarının yanında taşıdığı bıçağı annesine sapladığını gördüklerini, yengesinin ise olayı polise anlatmamaları konusunda uyardığını söyledi. Yengelerinin "Annenizin intihar ettiğini söyleyin" demesi üzerine korktukları için gerçeği söyleyemediklerini anlatan kardeşler, yaşanan vahşeti gün yüzüne çıkardı.

"İntihar etti" demişlerdi, ardından vahşet çıktı! Kızların gözü önünde...

Özlem C.(35) ve Sezgin C.(44) Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilikten 2 de çocukları oldu. Özlem C'nin yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, Özlem C'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı. Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle Esenyurt'ta yaşadı. Ağabeyiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C'ye boşanma davası açtı. Sezgin C'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü.

1 YIL BOYUNCA ŞİDDETTEN KAÇTI, DÖNDÜĞÜNDE EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İki çocuk annesi kadının Ardahan'a dönüşünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin C'nin kızlarının iddiasına göre anne ve babalarının arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.

"BENİM ANNEM ÖLÜRKEN ACI ÇEKTİ"

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi. 28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. İki kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.

"BEN KABADAYIYIM,YİĞİTİM DİYEREK DÖVMEYE DEVAM ETTİ"

Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.

"BEN KARDEŞİMİ KORUDUM DİYE 1 GECE NEZARETHANEDE YATTIM, ADAM KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ İÇERİDE YATMADI"

Harun Kulu "Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar. Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış.Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'Karımı kaçırdı' diye ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kar kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa yarın bir gün yine birisiyle evlenecek" şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Almak için birbirleriyle yarıştılar! "Kırıp tadına bakacağım"Almak için birbirleriyle yarıştılar! "Kırıp tadına bakacağım"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Dozu kaçırdı! Yatak odasından kelepçeli paylaşım

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Ünlü şarkıcının konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Ünlü şarkıcının konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.