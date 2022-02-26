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'İntihar etti' denilen Elif Sinan'ın ölümünde yeni gelişme! Sevgilisinin tutuklanması talebine ret

26.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın, intihar ettiğini ileri sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sevgilisi Tuğrul Akan'ın tutuklanması talebi reddedildi. İddianamede, Akan'ın Elif Sinan’ın kalbine sapladığını söylediği bıçakta yapılan incelemede, genç kızın parmak izine rastlanılmadığı, sadece kendisinin parmak izinin bulunduğu tespit edildiği belirtilmişti.

'İntihar etti' denilen Elif Sinan'ın ölümünde yeni gelişme! Sevgilisinin tutuklanması talebine ret

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akan, ifadesinde, olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini, burada tartıştıklarını söyledi. Akan, Elif'in taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini belirtti. Akan, evde ayrılmak istediğini söylediğini, bunun üzerine Elif'in eline bıçak alıp, "Sensiz yaşayamam" dediğini ileri sürdü. Akan, Elif'in elindeki bıçak ve mutfaktaki diğer bıçakları alarak evden çıktığını, geri döndüğünde sokakta buluştuklarında da araçtaki bıçağı alıp, intihar ettiğini iddia etti. Akan, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Tuğrul Akan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, Akan'ın Elif Sinan’ın kalbine sapladığını söylediği bıçakta yapılan incelemede, genç kızın parmak izine rastlanılmadığı, sadece kendisinin parmak izinin bulunduğu, güvenlik kamera görüntülerinin de sanığın ifadelerini yalanladığının tespit edildiği belirtildi.

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İddianamede, "Bu suretle olay yerinde bulunan bıçakların konumları, yapılan parmak izi çalışmalarına göre olayın intihar olmadığı tespit edilmiştir" denildi. Tuğrul Akan’ın, tartışma sonrası Elif Sinan'ı sol göğsünün altından bir kez bıçakladığı, daha sonra araç içinde bulunan bıçakları olay yerine attığı belirtilerek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosya ile ilgili tensip zaptını düzenledi.

TUTUKLAMA TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Duruşma için 18 Mayıs 2022’ye gün veren mahkeme heyeti, tensiple birlikte sanığın tutuklanması için dilekçe veren Sinan ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz’ın talebini kabul etmedi. Mahkeme kararında, "Sanık hakkında soruşturma aşamasında CMK’nın ilgili maddelerince verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına, müştekiler vekilinin tutuklanmaya ilişkin talebinin soruşturma aşamasında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olması sebebiyle reddine, katılmaya ilişkin taleplerin duruşmada değerlendirilmesine" denildi.

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Mahkeme ayrıca sanığın adresinin yetki sınırları dışında kalması nedeniyle savunmasının alınması ve sorgusunun yapılması için adresinin bulunduğu yer mahkemesine SEGBİS talimatı yazılmasına karar verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
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