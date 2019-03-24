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İntihar Ettiği İddia Edilen Mahkumun Cenazesinde Gerginlik

24.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kadın cezaevinde Öcalan’a tecridin kaldırılması için intihar ettiği ileri sürülen kadın tutuklu Ayten Beçet'in (24) cenazesi gece saatlerinde polislerce Gaziantep'e getirildi

İntihar Ettiği İddia Edilen Mahkumun Cenazesinde Gerginlik

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kadın cezaevinde Öcalan’a tecridin kaldırılması için intihar ettiği ileri sürülen kadın tutuklu Ayten Beçet'in (24) cenazesi gece saatlerinde polislerce Gaziantep'e getirildi.

Kızının cenazesinin zorla yola çıkarıldığını öğrenmesi üzerine Ankara’dan Gaziantep’e geri dönen baba Sabri Beçet, şehir girişinde polisler tarafından Yeşilkent Mezarlığına götürüldü.

Taziye evine gitmesine müsaade edilmeden babanın mezarlığa götürüldüğünü duyan HDP’li milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Tülay Hatimoğlulları, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel ile anne Fatma Beçet ve yakınları, mezarlığa gitmek istedi. Ancak polisler vekillerin ve ailenin mahalleden çıkmasına izin vermedi.

Mahalleden çıkışa izin verilmedi

Araçların çıkışını engellemek için sokak girişlerini zırhlı araçlarla kapatan polisler ile milletvekilleri tartıştı. Polisler, milletvekillerinin cenazeye katılmasına müsaade edilmeyeceğini sadece yakın akrabaların katılmasına izin verebileceklerini söyledi. Uzun çabalar sonucunda mahalleden arabaların çıkmasına izin verilirken, milletvekilleri ve aile araçlarla mezarlığın önüne geldi.

Mezarlığın önüne gelen aile ve milletvekillileri cenazenin defin işlemine katılmak istedi ancak jandarmalar tarafından engellendi. Jandarma komutanı, kendilerine “Gelen emir” doğrultusunda milletvekillerinin cenazenin defnedilmesine katılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin uzun uğraşları sonucu anne Fatma Beçet ve Sabri Beçet’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişilik aile bireylerinin mezarlığa girişine izin verildi. Mezarlığa giren Beçet ailesi, zifiri karanlıkta Ayten Beçet’in cenazesinin defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Öte yandan Beçet ailesinin, evlerinin yakınlarında bulunan taziye evini kullanmak için yaptığı başvurunun da reddedildiği öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şahinbey İlçe Örgütü binasında biraraya gelen HDP Milletvekilleri Fatma Kurtulan, Tülay Hatimoğulları, Rıdvan Turan, Ayşe Sürücü, Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Ayşe Acar Başaran, Ömer Öcalan, Mahmut Toğrul, Kemal Peköz ile Nusrettin Maçin ve HDP Antep, Mersin, Adana İl Örgütleri’nin yanı sıra yüzlerce kişi Ayten Beçet için ilçe örgütü önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Toğrul: ‘Tecrit son bulsun’

Basın mensuplarına bir açıklama yapan HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, devletin 20 yıldır İmralı’da hukukunu çiğnediğini belirterek, “Halk 137 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in şahsında gelişen bu sürece sahip çıkmalıdır. Leyla Güven ve yüzlerce tutsak bu tecridi ortadan kaldırmak için bedenini açlığa yatırmış durumdadır. Açlık grevleri gittikçe acı sonuçlar vermektedir. Ayten Beçet fedai bir eylemle tecridi kırmak için hayatına son verdi. Biz ölümlerin durması için çabalarken daha dün bir tutsak daha yaşamını yitirdi. Biz tüm kamuoyunun bu konu için daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu hukuksuzluk daha fazla ölüm yaşanmadan son bulmalıdır. Devletin yetkilileri bir an önce bu sesi duymalıdır. Bu ses duyulsun. Ölümler dursun. Bir an önce bu topraklarda kan ve gözyaşı bitsin. Tecrit son bulmalıdır” diye konuştu.

Milletvekilleri ve vatandaşlar Beçet’in ailesinin evine doğru zılgıtlar ve sloganlarla yürüdü. Kitle yürüyüşün ardından Beçet’in ailesine başsağlığında bulunuldu.

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