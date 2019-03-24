İntihar Ettiği İddia Edilen Mahkumun Cenazesinde Gerginlik

Toğrul: ‘Tecrit son bulsun’

Basın mensuplarına bir açıklama yapan HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, devletin 20 yıldır İmralı’da hukukunu çiğnediğini belirterek, “Halk 137 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in şahsında gelişen bu sürece sahip çıkmalıdır. Leyla Güven ve yüzlerce tutsak bu tecridi ortadan kaldırmak için bedenini açlığa yatırmış durumdadır. Açlık grevleri gittikçe acı sonuçlar vermektedir. Ayten Beçet fedai bir eylemle tecridi kırmak için hayatına son verdi. Biz ölümlerin durması için çabalarken daha dün bir tutsak daha yaşamını yitirdi. Biz tüm kamuoyunun bu konu için daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu hukuksuzluk daha fazla ölüm yaşanmadan son bulmalıdır. Devletin yetkilileri bir an önce bu sesi duymalıdır. Bu ses duyulsun. Ölümler dursun. Bir an önce bu topraklarda kan ve gözyaşı bitsin. Tecrit son bulmalıdır” diye konuştu.

Milletvekilleri ve vatandaşlar Beçet’in ailesinin evine doğru zılgıtlar ve sloganlarla yürüdü. Kitle yürüyüşün ardından Beçet’in ailesine başsağlığında bulunuldu.

