HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar ettiği iddia edilmişti... 6 yaşındaki oğlu konuştu, vahşet ortaya çıktı! Üzerine benzin dökülüp yakılmış

İntihar ettiği iddia edilmişti... 6 yaşındaki oğlu konuştu, vahşet ortaya çıktı! Üzerine benzin dökülüp yakılmış

15.06.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Figen Çoban'ın (40) üzerine benzin döküp kendini ateşe verdiği iddia edildi. Ancak yapılan incelemede Çoban'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Figen Çoban cinayeti soruşturmasında hazırlanan iddianamede, Çoban'ın üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı belirtildi. İddianamede ayrıca, çiftin 6 yaşındaki oğullarının adli görüşme odasında alınan ifadesinde; babasının annesini yaktığını anlattığına yer verildi. İşte detaylar...

İntihar ettiği iddia edilmişti... 6 yaşındaki oğlu konuştu, vahşet ortaya çıktı! Üzerine benzin dökülüp yakılmış

21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. 2 kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, bu kez Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

669d140e5e443c013a55a4832a868654

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mehmet Emin Ata Çoban, kardeşi Süleyman ve annesi Hatice Çoban'ın şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianamede yer aldı. Figen Çoban'ın başına aldığı darbenin etkisi ile frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, sırtüstü yatar vaziyette olduğu sırada üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de aktarıldı.

c52f8fce8cabfd14ca57063144ece484

6 YAŞINDAKİ OĞLU ANLATTI

İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda; alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkikinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin, kişinin tedavisinde kullanıldığı, toksik düzeyde olmadığı ifade edildi. Tespit edilen karbonmonoksit düzeyinin ise tek başına ölüm meydana getirebilecek miktarda olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerine ulaşılamadığı vurgulandı. İddianamede; çiftin 6 yaşındaki oğullarının adli görüşme odasında alınan ifadesinde; babasının annesini yaktığını anlattığına yer verildi.

709a76957c3cb4bcfe6b37d6f1d4be0f

BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri de vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ile kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri belirtildi. Ayrıca Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek için olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olan markete gittiği vurgulandı. Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konu ile ilgili konuşmamalarını söylediği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban için 'kadına karşı kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Vahit Sarı içinse 'suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

dedc15761ade6bf3459fc5237e133801

'OLAYIN GERÇEK BOYUTU ORTAYA ÇIKARILDI'

13 Temmuz'da Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasından önce Figen Çoban'ın annesi Zeliha Karataş (63) babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş (22) ve ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, gazetecilere açıklamada bulundu. Ertuğrul, yargıya güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtip, "Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üstün araştırması sonucu olayın gerçek boyutu ortaya çıkarıldı. Böyle bir trajediye sebep olan kişilerin, bütün kadın cinayetleri davalarında olduğu gibi tutunacakları 'tahrik' indirimi unsuru bu dosyada yoktur. En ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Filiz Karataş ise "Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet yerini bulacak, buna inanıyorum" diye konuştu. Baba Haydar Karataş da adalete güvendiklerini söyledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Döviz bürosu sahibine büyük şok! 700 bin euro ile kayıplara karıştılarDöviz bürosu sahibine büyük şok! 700 bin euro ile kayıplara karıştılar
Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"
İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla benzin

En Çok Okunan Haberler

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

Mahkemede şok sözler: 'Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti...'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Restoran mutfağında öyle bir şey yaptı ki...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.