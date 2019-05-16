İntihar ettiği ileri sürülen Ömer'in ailesi, 'Spor yaparken ölmüştür' dedi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çatı katında iple asılı halde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği öne sürülen ortaokul öğrencisi Ömer P.'nin (13) ailesi, oğullarının bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, ölüm olayının da ipin boynuna dolanması sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Olay, Salı günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Erkan Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Yaşardoğu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer P., annesi Fatma P. tarafından çatı katında bulunan oyun alanında ipe asılı halde bulundu. Annenin yardım istediği komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ömer P.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, küçük çocuğun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, aile, oğullarının herhangi bir sağlık ve psikolojik problemi olmadığını, intihar etmesi için bir sebep bulunmadığını söyledi.

OYUN OYNARKEN İP BOYNUNA DOLANMIŞ

Acılı aile, Ömer P.'nin pozitif bir çocuk olduğunu vurgulayarak, cesedinin bulunduğu yerde sürekli spor yaptığını, olay anında da spor yaparken demire bağladığı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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