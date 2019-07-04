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İntihar ettiği öne sürülen Serkan'ın dayısı: Yasal yollara başvuracağız

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 21:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, kız arkadaşıyla tartışıp, yaşamına son verdiği ileri sürülen Serkan Y.'nin (23) dayısı Mehmet Çetin, yeğeninin intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Çetin, "Yasal yollara başvurup, konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kız arkadaşıyla tartışıp, yaşamına son verdiği ileri sürülen Serkan Y.'nin (23) dayısı Mehmet Çetin, yeğeninin intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Çetin, "Yasal yollara başvurup, konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 1 Temmuz akşamı, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla sorunlar yaşayıp, tartıştığı için karın bölgesine tabancayla ateş ettiği öne sürülen Serkan Y., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Serkan Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serkan Y.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın şokunu atlatamadığını belirten Mehmet Çetin, yeğeni Serkan Y.'nin intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Polis raporunda intihar olduğunun belirtilmesine rağmen olay yerine ilk giden kişinin kendisini olduğunu kaydeden Çetin, "Olay sonrası beni telefonla arayıp, çağırdılar. Hemen gittim. Yeğenim Serkan yerde yatıyordu. Tampon yapmak için eski kız arkadaşından havlu istedim. Bana havlu vermek yerine kapıyı yüzüme kapattılar. Serkan kendini vurmuş olsa bile neden ambulansı ve polisi aramak varken, bizi arayıp beklediler? Erken müdahale edilmiş olsa Serkan belki de yaşıyor olacaktı" diye konuştu.

Polisin, kendilerinin ifadelerini almadığını da öne süren Mehmet Çetin, "Yasal yollara başvurup, konunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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