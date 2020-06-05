HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Mersin'de evinde tabancayla intihar ettiği sanılan genç kızın elinde barut izi bulunamaması üzerine 7 yakını gözaltına alındı.

İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi

Alınan bilgiye göre, geçen yıl 7 Kasım'da Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan apartmandaki evin banyosunda silahla intihar ettiği öne sürülen 17 yaşındaki İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Kızlarının ölümünün ardından ailesinin Şanlıurfa'ya taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, yakınlarını takibe aldı.

Kente giden ekipler, Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi'nde 3 ay boyunca yaptıkları çalışmalarda genç kızın aile yakınları ve vatandaşlarla görüştü.

İrem B'nin nişanlısından ayrılarak geçen yıl ekim ayında ailesiyle Mersin'e taşındıklarını tespit eden ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından genç kızın ölümünün ardından yakınlarının memleketlerine döndüklerini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile yakınlarının çelişkili ifadeleri üzerine baba K.B. (48), anne S.B. (54), abileri M.A.B. (20), V.B. (22) ile amcaları M.B. (53), İ.B. (44) ve M.V.B'yi (33) gözaltına aldı.

20200605_2_42807621_55644183_Web

AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

M.A.B'nin, ailesinin isteği üzerine kardeşini öldürdüğünü itiraf ettiği ve polise kendisini silahla vurduğunu söylediklerini anlattığı öğrenildi.

Bazı yakınlarının da İrem B'nin nişanlısından ayrıldıktan sonra başkalarıyla görüştüğü iddiası üzerine ailesinin Mersin'e taşınma kararı aldığını söyledikleri belirtildi.

İrem B'nin öldümünün ardından sezaryenle dünyaya gelen bebeğinin 2 Ocak'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
YKS'ye girecekler dikkat! Yarın açık olacakYKS'ye girecekler dikkat! Yarın açık olacak

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Şaşırtan olay! Odunun içinden mektup çıktı

Şaşırtan olay! Odunun içinden mektup çıktı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendini vurdu

Akılalmaz olay! Sosyal medyada canlı yayın yaparken kendini vurdu

YKS'ye girecekler dikkat! Yarın nüfus müdürlükleri açık olacak

YKS'ye girecekler dikkat! Yarın açık olacak

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? Bilim Kurulu Üyesi'nden açıklama

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Bakan Akar talimat verdi! O askerler hakkında inceleme başlatıldı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! İnceleme başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.