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  4. İntihar ettiği sanılıyordu... 11 ay sonra ortaya çıktı! Kocasını öldürdüğünü itiraf etti

İntihar ettiği sanılıyordu... 11 ay sonra ortaya çıktı! Kocasını öldürdüğünü itiraf etti

18.05.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de silahla intihar ettiği değerlendirilen Gökhan Altay’ın (26) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Yaşanan gelişme sonrası maktulün ölümüyle ilgisi bulunduğu belirlenen ve özel ekip tarafından yakalanan 7 şüpheliden biri olan maktulün eşi, 11 ay sonra cinayeti itiraf etti.

İntihar ettiği sanılıyordu... 11 ay sonra ortaya çıktı! Kocasını öldürdüğünü itiraf etti

Geçen yıl 20 Haziran'da Gökhan Altay’ın cesedi, Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Denk Sokak’taki evinde bulundu.

ÖNCE İNTİHAR, SONRA ŞÜPHELİ ÖLÜM DENİLDİ

İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği ileri sürülen Altay’ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

EŞİ DAHİL 7 KİŞİ YAKALANDI

Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay’ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen, maktulün eşinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

AYLAR SONRA GELEN İTİRAF

Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay, S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay’ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
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