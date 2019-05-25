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İntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

KONYA'da lastik dükkanının asma katında intihar ettiği iddia edilen Tunahan Hakkı Selek'in (21), birlikte tuttukları tüfeğin ateş alması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasıyla Mustafa Koman (20) ile iş yeri sahibi Uğur Törön (25), gözaltına alınıp, tutuklandı. Koman ve Törön'ün 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacak.

İntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklar

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da lastik dükkanının asma katında intihar ettiği iddia edilen Tunahan Hakkı Selek'in (21), birlikte tuttukları tüfeğin ateş alması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasıyla Mustafa Koman (20) ile iş yeri sahibi Uğur Törön (25), gözaltına alınıp, tutuklandı. Koman ve Törön'ün 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacak.
Olay, 18 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'taki Uğur Törön'e ait lastik dükkanında meydana geldi. İddialara göre, iş yeri sahibi Uğur Törön ile beraberinde bulunan arkadaşı Mustafa Koman polisi arayarak, arkadaşları Tunahan Hakkı Selek'in asma katta yanında getirdiği tüfeği başına ateşleyerek, intihar ettiğini söyledi. İkili, olay yerine gelen polise silah sesi üzerine asma kata çıktıklarını ve Tunahan Hakkı Selek'i kanlar içinde bulduklarını anlattı. Törön ve Koman, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dah sonra sonra soruşturmaya devam eden polis, tüfeğin yerde sırt üstü yatan Selek'in başının altında olması, 2 ayrı noktada kan lekeleri bulunması ve eşyaların duruş şeklinden olayın intihar olmadığını belirledi. Bunun üzerine Uğur Törön ve Mustafa Koman gözaltına alındı. Törön, sorguda olay anında iş yerinin alt katında olduğunu, Tunahan Hakkı Selek ile Mustafa Koman'ın asma katta oturduğunu, silah sesi üzerine yukarı çıktığını ifade etti.
Koman ise arkadaşının kaza sonucu ölümüne neden olduğunu itiraf etti. Musatafa Koman, ''Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim'' dedi.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 arkadaş, 19 Nisan günü 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
TUTUKLANDILAR
Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcılığı, 2 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporlarının da yer aldığı iddianameyi, Konya Ağır Ceza Mahkemesi, suçun 'taksirle ölüme sebebiyet verme' değil 'kasten adam öldürmek' olduğunu bildirerek, savcılığa geri gönderdi. Ayrıca 2 şüpheli hakkında bu suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Karar üzerine Törön ve Koman dün tekrar gözalındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, savcılık, ağır ceza mahkemesinin talebi doğrultusunda yeniden iddianame hazırlayacak.
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İntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklarİntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklarİntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklarİntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklar

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