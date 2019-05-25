İntihar ettiğini söyledikleri arkadaşlarını öldürmekten yargılanacaklar

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da lastik dükkanının asma katında intihar ettiği iddia edilen Tunahan Hakkı Selek'in (21), birlikte tuttukları tüfeğin ateş alması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasıyla Mustafa Koman (20) ile iş yeri sahibi Uğur Törön (25), gözaltına alınıp, tutuklandı. Koman ve Törön'ün 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacak.

Olay, 18 Nisan günü saat 21.45 sıralarında Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokak'taki Uğur Törön'e ait lastik dükkanında meydana geldi. İddialara göre, iş yeri sahibi Uğur Törön ile beraberinde bulunan arkadaşı Mustafa Koman polisi arayarak, arkadaşları Tunahan Hakkı Selek'in asma katta yanında getirdiği tüfeği başına ateşleyerek, intihar ettiğini söyledi. İkili, olay yerine gelen polise silah sesi üzerine asma kata çıktıklarını ve Tunahan Hakkı Selek'i kanlar içinde bulduklarını anlattı. Törön ve Koman, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dah sonra sonra soruşturmaya devam eden polis, tüfeğin yerde sırt üstü yatan Selek'in başının altında olması, 2 ayrı noktada kan lekeleri bulunması ve eşyaların duruş şeklinden olayın intihar olmadığını belirledi. Bunun üzerine Uğur Törön ve Mustafa Koman gözaltına alındı. Törön, sorguda olay anında iş yerinin alt katında olduğunu, Tunahan Hakkı Selek ile Mustafa Koman'ın asma katta oturduğunu, silah sesi üzerine yukarı çıktığını ifade etti.