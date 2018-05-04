MAGAZİN

İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

Ünlü erkek dergisi Playboy'a soyunduktan sonra bu duruma üzülen babasının intihar etmesiyle yıkılan Romen güzel Loredana Chivu, aradan geçen 10 yılın ardından olayla ilgili konuştu.

Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.

Loredana Chivu

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Ünlü erkek dergisi Playboy'a soyunduktan sonra bu duruma üzülen babasının intihar etmesiyle yıkılan Romen güzel Loredana Chivu, aradan geçen 10 yılın ardından olayla ilgili konuştu.
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Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.
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Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, intihar ederek yaşamına son verdi.
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"ÇOK MUTSUZDU"

"ÇOK MUTSUZDU"
Geçen yılların ardından ilk kez konuşup babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti.
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Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.
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Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
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Loredana Chivu playboy

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hiçte acılı durmuyor ..
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