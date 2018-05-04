İntihar ettiren çıplak pozdan sonra ilk kez konuştu

Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.
Loredana Chivu
1 / 15
Ünlü erkek dergisi Playboy'a soyunduktan sonra bu duruma üzülen babasının intihar etmesiyle yıkılan Romen güzel Loredana Chivu, aradan geçen 10 yılın ardından olayla ilgili konuştu.
2 / 15
Romanya'da yaşanan olayda, o dönem 18 yaşındaki Loredana Chivu, Playboy'un Romanya edisyonuna soyundu.
3 / 15
Kızının çıplak pozlarını öğrenen baba Chivu, intihar ederek yaşamına son verdi.
4 / 15
"ÇOK MUTSUZDU"
Geçen yılların ardından ilk kez konuşup babasını anlatan Loredana, "Benimle konuşmayı kesmişti, çok mutsuzdu. Kendini benden ve ailenin geri kalanından izole etmişti.
5 / 15
Bunu aşacağını düşünmüştüm, intihar edeceği aklımın ucuna bile gelmemişti" sözleriyle acısını ifade etti.
6 / 15
Bugün 28 yaşında olan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşayan Loredana Chivu, Instagram hesabından pek çok fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum