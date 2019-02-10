İNTİHAR GİRİŞİMİ FSM TRAFİĞİNİ KİLİTLEDİ

Haber-Kamera:Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
FSM Anadolu Yakası'ndan Avrupa istikametinde saat 17.00 sıralarında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Henüz ismi öğrenilemeyen kişi için köprüye müzakereci polisler sevk edildi. Müzakereci polisler korkuluklardaki kişiyi ikna etti. İntihar girişimi nedeniyle köprüde uzun araç kuyrukları oluştu. İntihar girişimdeki kişi götürüldükten sonra trafik normale döndü.
Görüntü dökümü:
--------------------
-Korkuluklara çıkan adamdan detaylar
-Intihar teşebbüsündeki adam kurtarma anı
-Genel ve detaylar
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum