İntihar girişimi sonrası kurtarıldı, yüz naklinin ardından yeni hayatına başladı

Katie Stubblefield, kendisine doğrulttuğu silahla ağır şekilde yaralandığında henüz 18 yaşındaydı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kurtarıldı. Ancak özellikle yüzünde, yaşamının geri kalanını etkileyecek düzeyde bir bozukluk kaldı.

ABD'de yüz nakli yapılan en genç kişi olan 22 yaşındaki Stubblefield, yıllardır süren estetik müdahaleleri ve bu süreçte yaşadıklarını National Geographic dergisine anlattı.

Dergi, verilen izinle ABD'nin Ohio kentindeki bir klinikte 1 yıl önce yapılan ve 31 saat süren ameliyatı öncesi ve sonrası ile belgeledi.

Yaşı ve yaralarının özelliği nedeniyle seçildi

Dünya genelinde bugüne kadar 40 kişiye yüz nakli yapıldı. İlk başarılı tam yüz nakli, İspanyol doktorlar tarafından 2010 yılında gerçekleştirildi.

ABD'de bu ameliyat henüz deney aşamasında olarak değerlendirildiği için sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmiyor.

Bu nedenle Katie'nin ameliyat masrafları, askeri personelinin tedavi şartlarının geliştirilmesi için çalışan, Silahlı Kuvvetler Yenileyici Tıp Enstitüsü tarafından karşılandı.

22 yaşındaki Katie, yaşı ve yaralarının özelliği nedeniyle uygun aday olarak belirlendi.