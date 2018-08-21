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İNTİHAR GİRİŞİMİ TEM OTOYOLUNU KİLİTLEDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü

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