İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.
(FOTOĞRAF)
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!
Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti
Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço