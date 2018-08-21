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İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 19:13 | Son Güncelleme

ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.

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İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (2)İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (2)
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