İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikameti, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, polis tarafından tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Edirne istikametinde trafik kilitlenirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi inmesi için ikna etmeye çalışıyor.
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