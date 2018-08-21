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İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikametinde, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, kilitlendi.

İntihar girişimi TEM Otoyolunu kilitledi (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT TEM Otoyolu Edirne istikametinde, bir kişinin Esenkent Köprüsü'ne çıkıp intihar girişiminde bulunması nedeniyle trafik, kilitlendi.
Polisin, ikna çabalarının ardından intihar girişiminde bulunan kişinin köprüden inmesiyle trafik normale döndü.
Olay, saat 17.30 sırlarında Esenyurt TEM Otoyolu Esenkent Köprüsü'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu belirtilen Abuzer Korkmaz adlı kişi, Esenkent Köprüsü'nde korkuluklara asılarak intihar girişiminde bulundu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Korkmaz'ı inmesi için ikna etmeye çalışırken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durduruldu. İtfaiye ekipleri köprü altında hava yastığı açarken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verilemeye başlandı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik kilitlendi. Polisin, yaklaşık 40 dakika süren ikna çabalarının ardından Abuzer Korkmaz, köprüden indi. Abuzer Korkmaz, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yolun yolun açılmasıyla trafik normale döndü.
Karakolda işlemleri süren Abuzer Korkmaz'ın ailevi sorunlar yüzünden intihar girişiminde bulunduğunu beyan ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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