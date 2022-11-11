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  4. İntihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

İntihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

11.11.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da evinde intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İntihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

Yalova'da evinde silahla yaralanmış halde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kılıç, geçen pazar yaşanan olayın ardından tedaviye alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Armutlu ilçesindeki evinde eşi tarafından 6 Kasım sabahı silahla yaralanmış olarak bulunan Alparslan Kılıç, hastaneye kaldırılmıştı. Olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu öğrenilmiş, intihar şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

AA

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