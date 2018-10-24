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İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Y.Y.

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Y.Y. (47), falezlerde intihar etmek istedi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ikna edilen Y.Y., görüntü alınmasını önlemek için bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Yüzü polis kepiyle kapatılan Y.Y., polis merkezine götürülerek ifadesine başvuruldu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin kıyısında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Y.Y., sabah saatlerinde falezlerin kıyısına gelerek burada bir süre oturdu. Art arda sigara içip denizi seyreden Y.Y.'nin durumundan şüphelenen parkın özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören Y.Y. intihar edeceğini söyleyerek falezlerin uç kısmına yaklaştı. Y.Y.'nin atlama ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, 112 Acil ve itfaiyeden destek istedi. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de denizde önlem alarak bekledi.
'REZİL OLDUM; ÇEKMESİNLER'
İkna çabaları sürerken kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri fark eden Y.Y., polislere, "Rezil oldum, çekmesinler beni, yoksa atlayacağım" dedi. Polis ekipleri gazetecileri bölgeden uzaklaştırıp ikna çabalarına devam etti. Yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından intihar girişiminden vazgeçen Y.Y., polis ekiplerine teslim oldu.
Parka gelen Y.Y., bir polis memurundan kepiyle yüzünü kamufle etmesini istedi. Yüzü polis kepiyle kapatılan Y.Y., Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülerek ifadesine başvuruldu.

FOTOĞRAFLI

İntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendiİntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendiİntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendiİntihar girişiminde bulunan kadının yüzü, polis kepiyle gizlendi

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