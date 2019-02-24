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İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ VATANDAŞLAR KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 21:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Beyoğlu'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı.  Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.45 sıralarında yaşandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Beyoğlu'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yiğit Ö. sevgilisinden ayrıldığı için yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek istedi. Yiğit Ö.'nün yakınları da olayı duyar duymaz yaya üst geçidine akın etti.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP YUKARI ÇEKTİLER
Köprüye çıkan Yiğit Ö.'yü yakınları ve vatandaşlar önce ikna etmeye çalıştı. Adım adım Yiğit Ö.'ye yaklaşan yakınları, intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti. Yiğit Ö.'nün bir ara köprünün alt demirine kadar inerek yürekleri ağıza getirdi. Yakınlarından biri Yiğit Ö.'nün dalgınlığından faydalanarak kıyafetinden yakaladı. Ardından da Yiğit Ö.'nün yakınları ve vatandaşlar tarafından korkuluk demirlerinden çekilerek yukarı çıkarıldı.

YİĞİT Ö.'NÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yiğit Ö.'yü köprüde gören bazı yakınları baygınlık geçirdi. Yiğit Ö.'nün köprüye çıkmasının ardından yakınları ve vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.
Yiğit Ö., vatandaşlar tarafından kurtarılmasının ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Ö.'nün sinir krizi geçiren yakınları da ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Yiğit Ö.'nün köprüde görüntüsü
-Yakınları ve vatandaşların ikna etme çalışmaları
-Sinir krizi geçiren yakınları
-Trafiğin kapatılması
-Yiğit Ö.'nün Kurtarılması
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Genel ve detay görüntüler

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