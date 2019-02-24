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İntihar girişiminde bulunan kişiyi vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı.  Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.45 sıralarında yaşandı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yiğit Ö.'yu dalgınlığından faydalanan vatandaşlar son anda kurtardı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 20.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Yiğit Ö. sevgilisinden ayrıldığı için yaya üst geçidine çıkarak intihar etmek istedi. Yiğit Ö.'nün yakınları da olayı duyar duymaz yaya üst geçidine akın etti.

DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP YUKARI ÇEKTİLER

Köprüye çıkan Yiğit Ö.'yü yakınları ve vatandaşlar önce ikna etmeye çalıştı. Adım adım Yiğit Ö.'ye yaklaşan yakınları, intihardan vazgeçirmek için çaba sarf etti. Yiğit Ö.'nün bir ara köprünün alt demirine kadar inerek yürekleri ağıza getirdi. Yakınlarından biri Yiğit Ö.'nün dalgınlığından faydalanarak kıyafetinden yakaladı. Ardından da Yiğit Ö.'nün yakınları ve vatandaşlar tarafından korkuluk demirlerinden çekilerek yukarı çıkarıldı.

YİĞİT Ö.'NÜN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yiğit Ö.'yü köprüde gören bazı yakınları baygınlık geçirdi. Yiğit Ö.'nün köprüye çıkmasının ardından yakınları ve vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

Yiğit Ö., vatandaşlar tarafından kurtarılmasının ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Ö.'nün sinir krizi geçiren yakınları da ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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