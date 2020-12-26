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  4. İntihar girişiminde bulunan vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna edildi

İntihar girişiminde bulunan vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna edildi

26.12.2020 19:43 | Son Güncelleme:
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İntihar girişiminde bulunan vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna edildi

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, Şarampol Alt Geçit'in korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı. Durumu gören çevredekiler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Eliyle kafasına vuran, "Ölmek istiyorum" diyen kişi, çevredekilerin "Gel çay içelim kafamız yerine gelsin" demesi üzerine intihardan vazgeçti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçiti korkuluklarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın 56 saatlik sokak kısıtlamasına rağmen az sayıda araç trafiğinin olduğu alt geçit korkuluğuna çıkan kimliği belirsiz kişi, "Ölmek istiyorum" diye bağırmaya başladı. İntihara kalkışan kişi görenler ve duyanlar, çevresinde toplandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine gelen vatandaşlar, "Atlama arabalar geçiyor. Atlarsan sıkıntı bak. Yapma. Bekle yardım edeceğiz, sakin ol" diyerek ikna çalışmalarına başladı. Sağ eliyle korkulukları tutup sol eliyle kafasına vuran kişi, bir ara çömelip atlamaya kalkınca panik yaşandı.

Çevredeki vatandaşlar, kimliği belirsiz kişiyi, "Hadi gel çay içelim kafamız yerine gelsin. Gel hadi" diyerek vazgeçirildi. İntihara kalkışan kişi, polis ekipleri gelmeden yukarı çekilip çıkarıldı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. (DHA)

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