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İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere zorluk çıkardı

21.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de akşam saatlerinde İETT peronlarının bulunduğu noktada kimyasal ilaçlar alarak intihar etmeye çalışan vatandaş olay yerine gelen polislere zorluk çıkardı.Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan İETT peronlarının olduğu noktada meydana geldi.

Arnavutköy’de akşam saatlerinde İETT peronlarının bulunduğu noktada kimyasal ilaçlar alarak intihar etmeye çalışan vatandaş olay yerine gelen polislere zorluk çıkardı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan İETT peronlarının olduğu noktada meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evinden çıkan ve yanına kimyasal ilaçlar alan şahıs, İETT peronlarının olduğu noktada intihar etmek istedi. O esnada orada bulunan görevlilerin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşı ikna etmeye çalıştı.
Bulunduğu araçtan inmemek için direnen vatandaş, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi üzerine aracından indirildi. İddiaya göre araçtan indirilen vatandaş polis ekiplerine ve olay yerine gelen gazetecilere zorluk çıkardı. Kimyasal ilaçların etkisiyle o esnada bilinci yerinde olmadığı belirtilen vatandaş, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

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