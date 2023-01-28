HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar girişiminde bulundu! Dakikalarca asılı kaldı

İntihar girişiminde bulundu! Dakikalarca asılı kaldı

28.01.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde yapımı devam eden inşaat halindeki binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak intihar girişiminde bulunan ismi öğrenilemeyen şahsı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.

İntihar girişiminde bulundu! Dakikalarca asılı kaldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Dakikalarca binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak asılı kalan ve ismi öğrenilemeyen şahıs için bölgeye itfaiye, sağlık, polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı zeminde atlama yatağı açtı.

faf

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen ekipler bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Bölgeye toplanan çok sayıda meraklı vatandaş ikna çabalarını film izler gibi izlerken, araçları ile yoldan geçenler ise olan biteni anlamaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen şahıs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asılı kaldığı yerden kurtarıldı. O anlar ise meraklı vatandaşlar tarafından görüntülendi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayınSon dakika: Pazar günü planı olanlar dikkat! 'Kalın giyinin' diye uyardılar... Duş alıp dışarı çıkmayın
Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kaybolduMeteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
Anahtar Kelimeler:
İntihar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Üst üste yaşanan skandalların ardından İsveç, NATO üyelik sürecini durdurdu

Son dakika: Üst üste yaşanan skandalların ardından İsveç, NATO üyelik sürecini durdurdu

Sevişme sahneleriyle ilgili bomba itiraf!

Sevişme sahneleriyle ilgili bomba itiraf!

Son dakika: Denizli programında Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Herkes oraya döndü: 'Şu kızımıza bakın!'

Son dakika: Denizli programında Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! Herkes oraya döndü: 'Şu kızımıza bakın!'

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

Ailesini 175 bin lira için katletmiş! İfadesi ortaya çıktı

Aman Emre Altuğ duymasın! Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Aman Emre Altuğ duymasın! Çağla Şıkel yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

86 yaşındaki emekli askerden peş peşe cinayetler

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.