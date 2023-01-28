İntihar girişiminde bulundu! Dakikalarca asılı kaldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Bornova ilçesi Erzene Mahallesi’nde yapımı devam eden inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Dakikalarca binanın üst katındaki balkon kısmından sarkarak asılı kalan ve ismi öğrenilemeyen şahıs için bölgeye itfaiye, sağlık, polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı zeminde atlama yatağı açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen ekipler bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Bölgeye toplanan çok sayıda meraklı vatandaş ikna çabalarını film izler gibi izlerken, araçları ile yoldan geçenler ise olan biteni anlamaya çalıştı. Ekiplerin ikna çabalarına olumlu yanıt vermeyen şahıs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asılı kaldığı yerden kurtarıldı. O anlar ise meraklı vatandaşlar tarafından görüntülendi. (İHA)

