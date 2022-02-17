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İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

17.02.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da intihar girişiminde bulunan bir kişi, ateşlediği tüfekle hem kendini hem de onu ikna etmeye çalışan jandarma astsubayı vurdu. Olayda kolundan yaralanan astsubayın durumunun iyi olduğu öğrenilirken şahsın yanında bulunan bomba düzeneğinin sahte olduğu ortaya çıktı.

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Olay, Afyonkarahisar Bolvadin'de meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve çocuğunun kendisine gösterilmediği iddia edilen adam, mezarlıkta intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu intihardan vazgeçen şahıs, silahı jandarmaya teslim etmek için hamle yaptığı sırada tüfek ateş aldı. Olayda şahıs karın boşluğundan, onu ikna etmeye çalışan astsubay ise kolundan yaralandı.

SİLAHLA MEZARLIĞA GİTTİ

Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya Belde Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Ozan A., (26) eşinin kendisine çocuğunu göstermediğini öne sürerek yanına aldığı silahla belde mezarlığına gitti. Şahsın tüfekle birlikte elinde bulunan bir düzeneği çevresine gösterip kendini patlatacağı yönünde tehditlerde bulunması üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

HEM KENDİNİ HEM ASTSUBAYI VURDU

İhbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Jandarmanın yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç verirken, Ozan A., intihar etmekten vazgeçti. Tüfeği jandarmaya teslim etmek için Ozan A., hamle yaptığı esnada bir anda silahı ateşledi. Tüfekten çıkan mermi Ozan A.’nın karın boşluğundan, onu ikna etmeye çalışan Jandarma Astsubay İ.K.’yi ise kolundan yaralanmasına neden oldu.

BOMBA DÜZENEĞİ SAHTE ÇIKTI

Büyük paniğin yaşandığı olayda Ozan A., ve Astsubay İ.K., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolundan yaralanan astsubayın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda şahsın elinde bulunan ve ‘bomba’ dediği düzenek ise PAMİT timi tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemede düzeneğin sahte olduğu anlaşıldı. Büyük paniğinden yaşandığı olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Afyonkarahisar
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