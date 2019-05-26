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İntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta, köprülü kavşağın korkuluklarına çıkan Süleyman A.

İntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, köprülü kavşağın korkuluklarına çıkan Süleyman A. (29), 1 ay içinde ikinci kez intihar girişiminde bulundu. İkna edilip, itfaiyenin merdiveniyle bulunduğu yerden indirilen Süleyman A., polislerin yakalamaması için koşmaya başlasa da kovalamaca sonucu yakalandı.
Kentteki Şehit Mehmet Çetin köprülü kavşağının korkuluklarına gencin çıktığını görenler, saat 13.00 sıralarında, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişinin, yaklaşık 1 ay önce aynı yere çıkıp, atlamak isteyen Süleyman A. olduğunu belirledi. Süleyman A.'nın atlama ihtimaline karşı polis, köprü altında trafik akışını çift yönlü durdurdu ve bölgeye itfaiye ekibi istendi. İtfaiye görevlileri, olay yerine gelerek, tedbir amacıyla köprünün altında branda açtı. Polislerin inmesi için ikna etmeye çalıştığı Süleyman A., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucu Süleyman A., itfaiyenin merdiveniyle bulunduğu yerden alındı. Süleyman A., merdivenden iner inmez, polislerin yakalamaması için koşmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan Süleyman A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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İntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtıİntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtıİntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtıİntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtı

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