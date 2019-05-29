İntihar girişiminde canlı yayın telaşı

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı görenleri şaşırttı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç bir erkek şahıs, 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için çatıdaki vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü.

İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.



