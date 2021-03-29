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Belediye binasında intihar girişimi

29.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da belediye binasında intihara kalkışan vatandaşı, belediye başkanı ikna etti.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasının çatısına çıkan M.Y. isimli şahıs intihara kalkıştı. Vatandaşların durumu fark edip 112’ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Bölge polis tarafından abluka altına alınırken itfaiye ekipleri kurtarma yastığını hazırladı.

Belediye başkanı ikna etti
M.Y. isimli şahsı ailesi ve polis girişiminden vazgeçirmeye çalıştı. İntihar teşebbüsünde bulunan M.Y. ile telefondan görüşen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şahsı kararından vazgeçirdi. 45 dakika süren ikna çalışmaları sonrasında M.Y., kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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