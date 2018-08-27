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İntihar girişimini canlı yayınladılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 09:35 | Son Güncelleme

Adana'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K. (24), 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı.

Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı.

Adana'da İntihar girişimini böyle izlediler

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Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi.
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Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.'yi görenler polisi aradı.
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Balkondan izlediler

Balkondan izlediler
Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih K.'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.
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Bu sırada çevredekiler, kendisini sarkıtan Fatih K.'ye evlerinin balkonlarından bağırarak, "İn aşşağı", "Kendini öldürmene değmez", "Sana söz seni barıştıracağız" dedi.
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Ayrıca vatandaşlar cep telefonlarıyla 'canlı yayın' yaptı.
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Polisler, Fatih K.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine Berfin D.'yi getirdi.
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Çatıya çıkarılan kız arkadaşını gören Fatih K., bir süre sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fatih K., "O benim nişanlımdı, ailesi evlenmemize engel oldu" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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adana intihar girişimi

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