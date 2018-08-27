İntihar girişimini canlı yayınladılar

Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı.

Adana'da İntihar girişimini böyle izlediler

1 / 10 Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi.

2 / 10 Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.'yi görenler polisi aradı.

3 / 10 Balkondan izlediler Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih K.'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.

4 / 10 Bu sırada çevredekiler, kendisini sarkıtan Fatih K.'ye evlerinin balkonlarından bağırarak, "İn aşşağı", "Kendini öldürmene değmez", "Sana söz seni barıştıracağız" dedi.

5 / 10 Ayrıca vatandaşlar cep telefonlarıyla 'canlı yayın' yaptı.

6 / 10 Polisler, Fatih K.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine Berfin D.'yi getirdi.

7 / 10 Çatıya çıkarılan kız arkadaşını gören Fatih K., bir süre sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fatih K., "O benim nişanlımdı, ailesi evlenmemize engel oldu" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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