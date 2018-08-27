HABER

İntihar girişimini canlı yayınladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

ADANA'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K.

Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kız arkadaşından ayrılan Fatih K. (24), 10 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Evlerinin balkonlarından Fatih K.'yi ikna etmek isteyenler, cep telefonlarıyla da 'canlı yayın' yaptı. Olay, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih K., sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Kendine ve çevreye zarar veren Fatih K., bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın çatısıda çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Fatih K.'yi görenler polisi aradı. BALKONDAN İZLEDİLER Olay yerine gelen polis ekipleri, Fatih K.'yi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Bu sırada çevredekiler, kendisini sarkıtan Fatih K.'ye evlerinin balkonlarından bağırarak, "İn aşşağı", "Kendini öldürmene değmez", "Sana söz seni barıştıracağız" dedi. Ayrıca vatandaşlar cep telefonlarıyla 'canlı yayın' yaptı. Polisler, Fatih K.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine Berfin D.'yi getirdi. Çatıya çıkarılan kız arkadaşını gören Fatih K., bir süre sonra ikna edildi. Gözaltına alınan Fatih K., "O benim nişanlımdı, ailesi evlenmemize engel oldu" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüAğaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ta trafiğe drone ile denetlemeUşak'ta trafiğe drone ile denetleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.