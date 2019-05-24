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İntihar girişimini canlı yayınladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan H.D.'yi (48) polis ikna etti.

İntihar girişimini canlı yayınladılar

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta iş hanının çatısına çıkarak intihara kalkışan H.D.'yi (48) polis ikna etti. İntihar girişimini izleyenlerden bazıları, cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan kentin en işlek caddesi Gazipaşa’da meydana geldi. 7 katlı iş hanının çatısına çıkan H.D.’yi görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Borçları nedeniyle evine haciz geldiğini söyleyen H.D.’yi ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü.
Meraklı kişiler de caddenin iki tarafında toplanarak binanın saçaklarından sarkan D.'yi izledi. Bazı vatandaşlar H.D.’ye tepki gösterdi. Polis, toplananları dağıtmakta güçlük çekti. Bazı kişilerin cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Yaklaşık 1 saat sonra ikna edilen H.D., sağlık kontrolü için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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İntihar girişimini canlı yayınladılarİntihar girişimini canlı yayınladılarİntihar girişimini canlı yayınladılarİntihar girişimini canlı yayınladılar

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