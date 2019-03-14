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İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

İSTEDİĞİ PARAYI VEREN OLUNCA KABUL ETMEDİ Bursa'da, dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp, intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran, bugün de başka üst geçide çıkan Doğan U.

İSTEDİĞİ PARAYI VEREN OLUNCA KABUL ETMEDİ

Bursa'da, dün iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca üst geçide çıkıp, intihara kalkışan, polisin iknası sonucu eylemini sonlandıran, bugün de başka üst geçide çıkan Doğan U. (38), inmek için bin 200 lira istediğini söyledi. Olay yerinde bulunan Turan Taşköprü, parayı vereceğini söyleyince itfaiyenin merdiveniyle Doğan U.'nun yanına çıkarıldı. Taşköprü'nün bin 200 liralık para teklifini kabul etmeyen Doğan U., inmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine Doğan U.'nun yanından ayrılan Turan Taşköprü, "'Vereyim' dedim, kabul etmiyor. İş de teklif ettim, onu da kabul etmedi. 'Kızım hasta' diyor; ama yalan mı, doğru mu bilmiyorum" dedi.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Özlüce Üst Geçidi'ne saat 13.00 sıralarında çıkan Doğan U., polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu saat 17.00 sıralarında indirildi. İtfaiye ekibinin merdivene aldığı Doğan U., aşağı indiğinde, "4 çocuğum var. Hasta çocuklarıma bakamıyorum. Bana ekmek vermiyorlar. Buradan Bursalı hayırseverlere sesleniyorum; bana yardım edin" diye konuştu.

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