İntihar girişimini film gibi izlediler

Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, otel odasının 6'ncı katında pencereye çıkan Mihriban D. (41), 15 dakika burada kaldıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, intihar girişimini, çevrede toplananlar simit yiyerek izledi. Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı. 15 dakika burada kalan kadın, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Otel görevlileri polisi ve 112'yi aradı. Bölgede toplananlar, intihar girişimini ve yerde hareketsiz yatan Mihriban D.'yi, simit yiyerek, film izler gibi izledi. Polis vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Polisler otelden aldıkları çarşafı gererek kadının görülmesini engelledi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansa da bu şekilde taşındı. Hayati tehlikesi bulunan Mihriban D., hastaneye kaldırıldı.

