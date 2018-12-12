HABER

İntihar girişimini film gibi izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 21:13 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ’de inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Yasin Altunhan (21), 1,5 saat burada kaldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ’de inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Yasin Altunhan (21), 1,5 saat burada kaldıktan sonra, güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek indirildi. İntihar girişimini, çevrede toplananlar cep telefonlarına kaydederek izledi. Sultangazi’de uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Yasin Altunhan, saat 17.30 sıralarında 50.Yıl Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin Altunhan’ın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Olayı duyan mahalleli çoluk çocuk sokağa dökülerek olan biteni film izler gibi izleyip cep telefonları ile görüntü çekti. Havanın kararmasına rağmen her dakika artan meraklı kalabalık adeta bir tribün oluşturdu. Polis, uzun süre uğraşsa da genci ikna edemedi. Bunun üzerine gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne oğlunu bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi Yasin Altunhan’ın ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Altunhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!Yüzü paramparça olan gencin inanılmaz değişimi!
İntihar girişimini film gibi izledilerİntihar girişimini film gibi izlediler
Anestezide 'azot' verildiği ileri sürülen Ege, yaşam mücadelesi veriyorAnestezide 'azot' verildiği ileri sürülen Ege, yaşam mücadelesi veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Selahattin Demirtaş'tan flaş hamle!

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Melih Gökçek'ten öğrenciye tecavüz yanıtı: Yapıyorsan sonuçlarına katlanırsın

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Seda Akgül bacak pozuyla sosyal medyayı salladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzman çavuşa suçüstü! Yakınları sinir krizi geçirdi

ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

ABD'den çok önemli Kaşıkçı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

İki er çarşı izninde ortalığı birbirine kattı! Akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç iddia: 5 yaşındaki çocuğa ameliyat sırasında oksijen yerine azot verildi!

Bu iddia doğruysa... 5 yaşındaki çocuğa oksijen yerine azot!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

Otomobili olmayan Erzurum'lunun yaşadığı 'yok artık' dedirtti!

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.