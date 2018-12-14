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İntihar girişimini izlerken canlı yayın yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta intihar etmek için iş merkezinin 3'üncü katındaki terasına çıkan kişi, polis tarafından ikna edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta intihar etmek için iş merkezinin 3'üncü katındaki terasına çıkan kişi, polis tarafından ikna edildi. Çevredekiler ise intihar girişimini cep telefonuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Olay, öğle saatlerinde Trabzon Bulvarı'ndaki iş merkezinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, iş merkezinin 3'üncü katındaki terasa çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yere hava yastığı açarken, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayı gören bazı kişiler ise cep telefonlarını çıkarıp video ve fotoğraf çekmeye başladı. İçlerinden bazıları da sosyal medya hesabından intihar girişimini canlı yayınladı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Güler intihar etmek isteyen kişinin yanına çıkarak vazgeçirmeye çalıştı. Güler'in yaklaşık 20 dakikalık çabasının ardından, yaşamına son vermek isteyen kişi ikna olarak polis tarafından emniyete götürüldü.

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